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Общество3 сентября 2021 6:45

«Поселился сосед»: уфимка пожаловалась на окровавленные окна в подъезде

Жительница многоэтажки выложила в социальных сетях фото и видео перепачканных кровью лестничных площадок
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Недавно в одном из городских пабликов в социальных сетях жительница дома 86/1 по улице Адмирала Ушакова в Уфе выложила шокирующие фото и видеоролик. На кадрах видны следы крови, которые кто-то оставил на окнах в подъезде.

- Помогите пожалуйста! Это Адмирала Ушакова 86/1, поселился сосед. Полиция не реагирует, - утверждает уфимка.

На фотографиях и видео видно, что вся лестничная площадка усыпана мусором, в том числе там можно различить какие-то личные вещи неизвестного человека и осколки от пивной бутылки. По всей видимости, в подъезде кто-то дебоширил и оставил после себя мусор. Как кровавые следы оказались на окне, пока неизвестно.