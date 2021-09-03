«Поселился сосед»: уфимка пожаловалась на окровавленные окна в подъезде

Фото: соцсети

Недавно в одном из городских пабликов в социальных сетях жительница дома 86/1 по улице Адмирала Ушакова в Уфе выложила шокирующие фото и видеоролик. На кадрах видны следы крови, которые кто-то оставил на окнах в подъезде.

- Помогите пожалуйста! Это Адмирала Ушакова 86/1, поселился сосед. Полиция не реагирует, - утверждает уфимка.

На фотографиях и видео видно, что вся лестничная площадка усыпана мусором, в том числе там можно различить какие-то личные вещи неизвестного человека и осколки от пивной бутылки. По всей видимости, в подъезде кто-то дебоширил и оставил после себя мусор. Как кровавые следы оказались на окне, пока неизвестно.