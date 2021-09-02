Радий Хабиров заявил о локализации лесных пожаров в Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в Хайбуллинском районе республики, где встретился со спасателями и волонтерами, тушившими лесные пожары. Руководитель региона заявил, что на сегодняшний день природные пожары удалось локализовать, но «вздыхать с облегчением нам еще рано».

- Еще не все спокойно в Белорецком и Абзелиловском районах, впереди - аналитика и выводы о причинах и последствиях. А сегодня здесь, в Хайбулллинском районе, я говорю спасибо всем участникам ликвидации лесных пожаров и благодарю за все, что они сделали этим летом. Мы были перед самой настоящей природной угрозой, - написал Хабиров у себя в социальных сетях.

Как отметил глава региона, перед экстренными службами и ведомствами при тушении пожаров в Башкирии ставилась задача – не допустить переброски пожаров на жилые дома в деревнях и городах. По словам Хабирова, с этой задачей власти справились.

- Справились и со второй задачей - не допустили, чтобы пожары начали носить масштабный характер, - подчеркнул глава Башкирии.

По словам Радия Хабирова, в тушении лесных пожаров, помимо профессионалов, принимали участие более четырех тысяч добровольцев из разных районов Башкирии и даже из других регионов.

Руководитель региона отметил, что сейчас важно извлечь уроки из этого лета и подготовиться к следующему году и следующему «пожароопасному периоду».

- До ноября подготовим программу по этому направлению. Осенью начнет испытания наш вертолет Ка-32, который мы закупили для нашей республики. Он приспособлен для тушения пожаров в самых сложных условиях, - подчеркнул Хабиров.