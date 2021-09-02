На достройку восьми домов дольщиков коттеджного поселка в Башкирии выделят 92 млн рублей

Степень готовности домов в коттеджном поселке составляет 35-90%

На достройку восьми домов дольщиков коттеджного поселка «Кедровый» в Стерлитамакском района Башкирии будет выделено 92 млн рублей. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщило республиканское правительство.

По словам исполняющего обязанности главы Минстроя республики Егора Родина, 80,8 млн рублей на завершение строительства выделит федеральный фонд, оставшиеся 11 млн рублей софинансирует регион. Дома планируется достроить не позднее 2022 года.

Коттеджный поселок «Кедровый» находится в деревне Байрак. Дома там должна была возвести Девелоперская компания «Кедровый». По решению арбитража в конце 2020 года ее признали банкротом. Степень готовности домов, которые строил девелопер, составляет 35-90%.