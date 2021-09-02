С начала недели в Башкирии число подключенных к ИВЛ пациентов с COVID-19 увеличилось в 2 раза

На лечении в больницах республики находятся 679 пациентов с коронавирусом

В ковид-госпиталях Башкирии к аппаратам искусственной вентиляции легких по состоянию на 2 сентября подключено 12 пациентов – в два раза больше, чем было в начале недели, 30 августа. Состояние 64 жителей республики, инфицированных коронавирусом, оценивается как тяжелое. Сейчас носителями COVID-19 в регионе числятся 4 438 человек: 3 759 лечатся дома, 679 лежат в больницах, 433 из них старше 60 лет. Об этом сообщил местный Минздрав.

Всего на территории Башкирии зарегистрировано более 57,6 тысячи случаев коронавируса (за сутки инфекцию выявили еще у 301 человека). Переболели 52 070 жителей (+89), скончались – 1 145 (+15).