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Общество2 сентября 2021 19:21

В Уфе на сутки без холодной и горячей воды останутся более 100 жилых и 400 частных домов

Отключение запланировано уже на завтра, 3 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Давление воды будет понижено в 975 жилых домах

Давление воды будет понижено в 975 жилых домах

В Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах Уфы запланировано масштабное отключение воды. Без горячего и холодного водоснабжения в период с 15:00 3 сентября по 14:00 4 сентября останутся более 100 жилых и 400 частных домов. В еще 975 давление воды будет понижено. Это связано с плановыми работами «Уфаводоканала» по подготовке к отопительному сезону, сообщили в городской администрации и Управлении гражданской защиты.

На время отключения водоснабжения для жителей города будет организован вывод и подвоз питьевой воды.

Под отключения попадут жилые дома на улицах Зеленогорская, Российская, Комсомольская, проспекте Октября, Уфимском шоссе, Рихарда Зорге и Научной. С адресным перечнем жилых домов и организаций, в которых будет перекрыто водоснабжение, можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».