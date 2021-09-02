Власти Башкирии выделят из бюджета 140 млн рублей на сертификаты в частные детсады

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Из бюджета Башкирии в 2022 году будет выделено 140 млн рублей на сертификаты, компенсирующие родителям расходы на содержание детей в частных садиках. Об этом на тематическом совещании 1 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона напомнил, что выдача таких сертификатов началась в прошлом году. На конец августа 2021 года их получили 1 563 родителя: 1 363 в Уфе и 200 – в Стерлитамаке.

– В планах – увеличить их количество до 4 тысяч. В бюджете республики на 2022 год мы заложили на эти цели порядка 140 млн рублей. Таким образом, мы софинансируем около 2 тысяч мест в частных детских садах, – рассказал Хабиров.

Всего на территории Башкирии работают 45 лицензированных дошкольных учреждений.