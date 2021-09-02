Житель Башкирии убил сестру, а через неделю поджег дом с ее телом внутри

Подозреваемого передали сотрудникам Следственного комитета

В Учалинском районе Башкирии местный житель убил сестру. Спустя неделю мужчина вернулся в дом, где совершил преступление, и поджег его вместе с телом внутри. Об этом сообщило региональное МВД.

Убийство произошло 20 августа в селе Москово. В этот день 40-летний подозреваемый и его 55-летняя двоюродная сестра употребляли алкоголь в доме последней. Во время разговора между ними вспыхнул скандал. Мужчина дважды ударил женщину ножом, а затем задушил. Через неделю он вернулся на место происшествия. Чтобы скрыть свои следы в доме, он поджег диван, после чего разгорелся пожар, уничтоживший все здание.

Тело погибшей, которое подозреваемый перед поджогом бросил в погреб, во время тушения пожара обнаружили спасатели. Труп был передан на судмедэкспертизу, которая показала, что смерть женщины имела насильственный характер: специалист заметил следы ножевых ранений и удушения. 29 августа информация об этом была передана в районное МВД. Затем Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого задержали полицейские уголовного розыска. Мужчина дал признательные показания. Его передали сотрудникам Следственного комитета.