Хабиров пообещал «Салавату Юлаеву» поддержку башкирского правительства

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Глава Башкирии Радий Хабиров убежден, что в новом хоккейном сезоне у «Салавата Юлаева» не возникнет экономических сложностей. Руководитель региона пообещал клубу поддержку со стороны местного правительства.

– Из-за пандемии коронавируса прошлый год был непростым для всех. Но мы провели переговоры с целым рядом компаний. И у нас есть абсолютная уверенность в том, что никаких экономических сложностей в этом году «Салават Юлаев» испытывать не будет, – заверил Хабиров 2 сентября на встрече с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба.

Он добавил, что команду «должны волновать только собственный настрой и уровень подготовки». По его словам, новый сезон «должен быть особенным» для «юлаевцев». Глава республики считает, что клубу «можно замахиваться» на завоевание второго Кубка Гагарина – первый трофей СЮ взял 10 лет назад.

Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» сыграет уже завтра, 3 сентября. Башкирская команда сразится на выезде с казахстанским «Барысом». Первая домашняя игра – против московского «Спартака» – состоится 9 сентября.