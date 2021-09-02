COVID-19 в Башкирии на 2 сентября: 301 человек заразился, 15 скончались

В Башкирии зарегистрировано более 56,7 тысячи случаев коронавируса

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 301 человека. Всего на территории республики зарегистрировано 57 654 случая инфицирования. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил региональный штаб.

Число новых жертв COVID-19 вновь достигло антирекордного показателя: за день скончались 15 пациентов. С начала пандемии от инфекции умерло уже 1145 человек.

Переболели коронавирусом 52 070 жителей республики, 89 из них выздоровели за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины против ковида привились 1,166 млн человек, вторым – 1,015 млн.