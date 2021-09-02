Движение по перекрестку в центре Уфы частично перекроют на восемь дней

Перекресток Цюрупы-Кирова // скриншот с камер "Уфанет"

В Уфе с 3 по 11 сентября будет частично перекрываться движение транспорта на перекрестке Цюрупы и Кирова. Ограничение связано с капитальным ремонтом тепловой сети. Об этом сообщили в городской администрации.

– С 3 по 8 сентября будет перекрыта чётная сторона улицы Цюрупы, в районе дома №82, а с 9 по 11 сентября – нечётная, в районе дома №83, – разъяснила мэрия.

Ремонт будет проводить «БашРТС». Работники ресурсоснабжающей компании заменят 183 погонных метра теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут.