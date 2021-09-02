В Башкирии загорелся шихан Юрактау

Пожар вспыхнул на северо-восточном склоне горы // фото: телеграм-канал Куштау on-line

В Стерлитамакском районе Башкирии утром 2 сентября загорелся шихан Юрактау, который является памятником природы. Сообщение в МЧС об этом поступило в 8:20.

На северо-восточном склоне горы горит сухая трава и подлесник. Пожар вызвал сильное задымление. Площадь возгорания пока неизвестна.

фото: телеграм-канал Куштау on-line

– В тушении задействованы силы и средства в количестве 41 человека, 9 ед. техники, в том числе 2 трактора. Организована бесперебойная подача воды к месту пожара. Также на месте находятся 29 волонтеров с ранцевыми огнетушителями. В запасе имеется 70 ранцев, – передали в экстренном ведомстве.

На тушение пожара также направлены три единицы техники и 30 человек из поисково-спасательного отряда. На место происшествия выехал замначальника МЧС Башкирии Виталий Барзайкин. В аварийной службе заявили, что «ситуация находится на контроле».