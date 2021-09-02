Бывшего вице-премьера Башкирии будут судить за сокрытие от налогов 4 млн рублей

фото: мэрия Уфы

Бывшего вице-премьера правительства Башкирии, а ныне гендиректора «Института Нефтехимпереработки» Дмитрия Шаронова будут судить по уголовному делу о сокрытии от налогов 4 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как сообщает надзорное ведомство, у «Института Нефтехимпереработки», которым руководит 51-летний Шаронов, имелись более 32 млн рублей недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Чтобы избежать принудительного списания задолженности, директор перечислил контрагентам почти 4 млн рублей, минуя расчетные счета компании. Обвиняемый, как считают правоохранительные органы, направил дебиторам письма о перечислении денег напрямую сторонним организациям.

Дмитрий Шаронов не признает вину в инкриминируемом преступлении. Прокуратура направила дело в Орджоникидзевский районный суд Уфы.

Напомним, Шаронов был заместителем премьер-министра Башкирии в период с 2012 по 2016 год. В кабинете министров он отвечал за инвестиции и отношения с малым бизнесом. «Институт Нефтехимпереработки» экс-чиновник возглавил в 2018 году.