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Происшествия1 сентября 2021 16:42

Ревнивца из Башкирии будут судить за истязание и похищение несовершеннолетней девушки

Мужчина систематически бил подругу ремнем с металлической пряжкой
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина несколько месяцев избивал несовершеннолетнюю девушку, а затем против воли вывез ее в поле

Мужчина несколько месяцев избивал несовершеннолетнюю девушку, а затем против воли вывез ее в поле

В Башкирии будут судить 28-летнего жителя Дуванского района, который систематически избивал свою несовершеннолетнюю девушку, а затем против воли вывез ее в поле и бросил. Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу об истязании и похищении.

– Обвиняемый с сентября по ноябрь 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в жилом доме неоднократно на почве ревности наносил 17-летней девушке удары ремнем с металлической пряжкой, – раскрыли материалы дела в региональной прокуратуре.

В ноябре обвиняемый встретил потерпевшую на улице. Девушка была в сопровождении незнакомого мужчины. Ревнивец потребовал от нее сесть в автомобиль и поехать с ним. Несчастная ответила отказом – и тогда обвиняемый ударил ей по голове, а затем затащил ее на заднее сиденье и вывез в поле. Там он избил девушку и уехал, оставив ее на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемый признал вину в преступлениях. Уголовное дело передано в Салаватский межрайонный суд.