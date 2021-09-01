Суд выписал штраф БГМУ за очаг коронавируса, вуз подал жалобу

фото: Кировский райсуд

Башкирский государственный медицинский университет подал жалобу на приговор Кировского районного суда, который 15 июля выписал вузу штраф на 100 тысяч рублей за очаг коронавируса среди иностранных студентов.

Согласно решению суда, БГМУ нарушил санитарное законодательство, поскольку должным образом не организовал условия изоляции иностранных студентов. Учащиеся, прибывшие в Россию, на протяжении 14 дней должны были находиться в гостинице «Рапицентр», в частном доме и в двух общежитиях. Условия содержания в этих обсерваторах не отвечали санитарным требованиям. Недочеты были выявлены в ходе эпидрасследования очага COVID-19, который возник в местах обучения и проживания студентов.

Вузу в итоге выписали административный штраф. 31 августа университет подал жалобу на приговор, поэтому он не вступил в законную силу.