Премьер-министр Башкирии потребовал поменять матрасы во всех студенческих общежитиях

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Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров потребовал обновить матрасы во всех студенческих общежитиях. Чиновник дал соответствующее поручение после того как 1 сентября посетил общежитие Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна. Там более 20 лет не делали ремонт, а инвентарь не менялся с самого открытия в 1976 году. Наибольшее недовольство Назарова вызвало состояние матрасов, на которых, по его словам, «дети спать не должны».

– Они все промятые и не годятся ни внешне, ни по качеству для того, чтобы дети могли здесь полноценно отдыхать. Санузлы тоже в ненадлежащем состоянии и их нужно приводить в порядок. Мы должны создать достойные и комфортные условия для проживания студентов в общежитиях, – сказал премьер.

Чиновник поручил решить проблемы с сантехникой «в ближайшие недели». Он также заявил, что до 2024 года капитальный ремонт будет сделан во всех общежитиях региона.