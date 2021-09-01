В Башкирии ударят грозы и усилится ветер

Дневная температура воздуха в Бапшир

В Башкирии днем 2 сентября пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

В регионе прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается южный, юго-западный, после восхода солнца возможны порывы от 16 до 21 метров в секунду.

Температура в темное время суток составит +11, +16° (в горных районах похолодает до +6°), днем воздух прогреется до +24, +29°.

В МЧС также предупредили, что из-за перепада температур ночью и утром над республикой нависнет туман – он сократит видимость на автодорогах до 500 метров. В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность.