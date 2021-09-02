Озвучен список из 10 объектов, которые будут построены и отремонтированы к 450-летию Уфы

Власти Башкирии наметили планы по обустройству Уфы к ее 450-летию

Правительство Башкирии опубликовало список из 10 объектов, которые будут построены и отремонтированы к 450-летнию Уфы. Столица республики отметит юбилей в 2024 году.

К торжественной дате будут построены:

– Евразийская библиотека;

– Депозитарий и музей археологии на территории городища «Уфа-II»;

– Международный центр спортивной борьбы;

– школа на 2200 мест в микрорайоне «Глумилино-2»;

– новое здание госпиталя ветеранов войн;

– пешеходный путепровод через проспект Салавата Юлаева;

– продолжение проспекта Салавата Юлаева.

В перечень объектов для реконструкции вошли Русский драматический театр, арочный мост через реку Белую и исторический центр Уфы.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, всего в план подготовки Уфы к 450-летию пока включено «39 событийных мероприятий».

Напомним, на прошлой неделе глава республики Радий Хабиров поручил выяснить у жителей города, какие объекты они хотели бы видеть построенными либо отремонтированными к юбилейной дате.