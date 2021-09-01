За семь месяцев 2021 года рождаемость в Башкирии снизилась на 3,3%

В Башкирии растет число младенцев, родившихся в семьях третьими и последующими Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Башкирии по итогам января-июля 2021 года рождаемость снизилась на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения республики.

– На свет [за семь месяцев 2021 года] появилось 22 779 детей – это на 3,3% меньше, чем в январе-июле 2020 года, когда рождаемость составила 23 559 человек. Но темп спада рождаемости в регионе снизился на 1,1 процентного пункта. Годом ранее – минус 4,4 процента, – передали в ведомстве.

Минсоцзащиты отмечает рост числа младенцев, родившихся в семьях третьими и последующими: в январе-июле 2021-го появилось на свет 7 036 таких детей – на 355 (или на 5,3) больше, чем за аналогичный отрезок 2020-го.

В ведомстве также добавили, что в июле в Башкирии родилось 3 490 младенцев. Это на 87 детей (или на 2,6%) больше, чем в тот же месяц 2020-го. По данному показателю республика заняла пятое место среди других регионов страны. Ее обогнали Новосибирская область, Москва, Чечня и Татарстан.