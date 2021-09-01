Премьер Башкирии пригрозил «снять стружку» с чиновников за срыв строительства сотовых вышек

фото: Андрей Назаров // facebook.com

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров обвинил районных чиновников в срыве строительства сотовых вышек. Он пригрозил «снять стружку» с госслужащих, ответственных за эту работу.

Как пояснил Назаров, в некоторых удаленных местах республики сотовая связь «совсем не ловит». Это стало проблемой, когда в регионе вспыхнули лесные пожары: поселения не могли связаться со спасательными службами и предупредить распространение огня.

– Мы пообщались с операторами сотовой связи. Как оказалось, сейчас здесь есть проблема. Часть муниципалитетов, в основном по неопытности, тормозят их работу: долго рассматривают и согласовывают документы, касающиеся строительства новых станций; пишут формальные отказы; вообще не ведут диалога, – написал премьер в своем фейсбуке.

В качестве примера он привел Абзелиловский район, где МТС с марта не может получить одобрение на установку двух новых станций связи. Также Назаров отметил Октябрьский (неясно, одноименный город или село в Стерлитамакском районе – прим. авт.) – там сотовые операторы из-за бюрократии вообще отказались в следующем году строить вышки. Премьер-министр республики заявил, что общаться с операторами мобильной связи «свысока – как с надоевшими просителями, которые жить мешают, – недопустимо».

По словам Назарова, он поговорил по поводу проблем с мобильной связью с главами муниципалитетов и другими ответственными чиновниками. Он поручил госслужащим связаться с телекоммуникационными компаниями и «решить все вопросы до 1 октября». Региональная Минцифра, по требованию премьера, должна будет разработать программу, «которая позволит в течение следующего года покрыть мобильной связью 100 процентов территории республики».

Андрей Назаров заявил, что главы районов должны будут определить зама по работе с сотовой связью. «Чтобы в следующий раз - если опять проблемы возникнут - не просто их журить, как в детском садике, а сразу стружку снять», – заключил премьер.