COVID-19 в Башкирии на 1 сентября: еще 303 человека заразились, 14 – скончались

В Башкирии более миллиона жителей привились от коронавируса

В Башкирии за последние сутки COVID-19 был выявлен у 303 человек. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 57 353 случая инфицирования. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За день от коронавируса скончались еще 14 человек (антирекорд по суточному приросту смертей - 15). Всего в Башкирии умерло 1130 ковид-положительных пациентов.

Переболели инфекцией в регионе 51 982 жителя, 171 из них выздоровели за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 1,161 млн человек, вторым – более 1 млн.