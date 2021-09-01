Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 сентября 2021 12:14

COVID-19 в Башкирии на 1 сентября: еще 303 человека заразились, 14 – скончались

Ситуация с инфекцией в республике остается напряженной
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Башкирии более миллиона жителей привились от коронавируса

В Башкирии более миллиона жителей привились от коронавируса

В Башкирии за последние сутки COVID-19 был выявлен у 303 человек. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 57 353 случая инфицирования. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За день от коронавируса скончались еще 14 человек (антирекорд по суточному приросту смертей - 15). Всего в Башкирии умерло 1130 ковид-положительных пациентов.

Переболели инфекцией в регионе 51 982 жителя, 171 из них выздоровели за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 1,161 млн человек, вторым – более 1 млн.