Открытие улицы Комсомольской в Уфе отложено до 15 сентября

Комсомольская должна была открыться уже сегодня Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Открытие технического проезда по всей улице Комсомольской отложено на две недели – с 1 на 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что перенос открытия проезда на участке между улицами Шафиева и 50 лет СССР связан с тем, что под дорогой проходят 27 высоковольтных кабелей. В проекте их расположение было обозначено под тротуаром.

– Были внесены изменения в проект и проект дополнительно проходил экспертизу. Кроме этого, произошла небольшая задержка с поставкой материалов по переустройству линий электроснабжения. Пустить движение по четырем полосам из шести на этом участке улицы Комсомольской планируется к 15 сентября, – объяснили власти башкирской столицы.

В администрации добавили, что сегодня, 1 сентября, после ремонта открылись участки улиц 8 Марта (от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной) и Города Галле (от проспекта Октября до Комсомольской).