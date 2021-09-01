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Общество1 сентября 2021 11:44

Открытие улицы Комсомольской в Уфе отложено до 15 сентября

Дорожники обнаружили под проезжей частью высоковольтные провода, расположение которых предусматривалось под тротуаром
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Комсомольская должна была открыться уже сегодня

Комсомольская должна была открыться уже сегодня

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Открытие технического проезда по всей улице Комсомольской отложено на две недели – с 1 на 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что перенос открытия проезда на участке между улицами Шафиева и 50 лет СССР связан с тем, что под дорогой проходят 27 высоковольтных кабелей. В проекте их расположение было обозначено под тротуаром.

– Были внесены изменения в проект и проект дополнительно проходил экспертизу. Кроме этого, произошла небольшая задержка с поставкой материалов по переустройству линий электроснабжения. Пустить движение по четырем полосам из шести на этом участке улицы Комсомольской планируется к 15 сентября, – объяснили власти башкирской столицы.

В администрации добавили, что сегодня, 1 сентября, после ремонта открылись участки улиц 8 Марта (от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной) и Города Галле (от проспекта Октября до Комсомольской).