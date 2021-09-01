В 2021 году в Башкирии откроются девять новых школ

В 2021 Башкирия откроет девять новых школ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В 2021 году в Башкирии появятся девять новых школ. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил глава республики Радий Хабиров. По случаю Дня знаний он посетил недавно открытую школу в селе Зубово под Уфой.

– И таких школ, новых и современных, за 2 года в республике мы построили 28 и создали 9916 мест для учеников, – написал руководитель региона в своих соцсетях. – А в этом году введём ещё 9 школ на 6 322 места.

Ранее Хабиров заявлял, что в 2021 году новые школы будут сданы в селах Михайловка и Булгаково Уфимского района, в «Миловском парке», а также в Инорсе, Нефтекамске, Бижбуляке, Тастубе Дуванского района и Акъяре Хайбуллинского.