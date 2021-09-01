Квартал в историческом центре Уфы застроят жилым комплексом

Жилой комплекс будет состоять из девяти домов высотой 18-28 этажей

Квартал в историческом центре Уфы будет застроят жилым комплексом из девяти домов высотой 18-28 этажей. Речь идет о территории, ограниченной улицами Султанова, Красина, Гафури, Чернышевского, где находится корпус факультета психологии Башкирского государственного педагогического университета. Проект планировки квартала 27 августа утвердил исполняющий обязанности мэра Марат Гайфуллин.

– Проектом предусмотрено сохранение учебного корпуса БГПУ им. М. Акмуллы и снос 1-2-х этажных жилых домов общей площадью квартир 6495 кв.м, подземной автостоянки, находящейся в аварийном состоянии, металлических гаражей и частичный вынос существующих инженерных сетей, – следует из распоряжения.

Проект застройки квартала // мэрия Уфы

Общая площадь жилого комплекса, который в квартале построит компания «Агидель-ИнвестСтрой», составляет 101 тысячу квадратных метров. В высотки планируется заселить 2890 человек. На первых этажах домов будут встроены детский сад (на 36 и 18 мест), магазины, кафе, офисы, тренажерный зал и предприятия бытового обслуживания.