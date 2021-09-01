Сегодня в Башкирии запрещено продавать алкоголь

1 сентября в Башкирии объявлено безалкогольным днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 1 сентября, во всех магазинах Башкирии по местному закону запрещено продавать алкоголь. Напоминание об этом сделало министерство торговли и услуг республики.

– «День без алкоголя» вводится для обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, – передали в ведомстве.

Запрет на продажу спиртного в регионе касается всех торговых точек. На кафе, бары и рестораны ограничение не распространяется.

Помимо Дня знаний, «безалкогольными» в Башкирии объявлены день «Последнего звонка» у школьников, День молодежи (27 июня), дни сабантуев и некоторые даты новогодних каникул.