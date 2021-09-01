Элвин Грей потерпел фиаско в споре - артист сам рассказал об этом публике

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин проиграл в споре с блогером Рустамом Набиевым и не смог похудеть на 10 кг.

Забавная история началась еще месяц назад. Популярный блогер Рустам Набиев в певец Радик Юльякшин решили поспорить – сможет ли последний похудеть на 10 кг до 31 августа. В последний день лета артист выложил «видеодоказательство» - сейчас он весит около 80 кг, а ранее весы показывали 87.

- Скажите ему, что он должен был 10 скинуть, - в шутку написал Набиев под видео в соцсетях.

- Иногда, чтобы победить, нужно сначала проиграть. Ну не справился, а точнее не успел, - позже прокомментировал ситуацию сам артист.

Тем не менее, за успехи Юльякшина можно только порадоваться, учитывая его большой рост – 187 см. Другое дело, что сброшенные за короткий срок килограммы, как правило, быстро возвращаются. Для достижения постоянного результата нужно кардинально переосмыслить подход к питанию, образу жизни и тренировкам.