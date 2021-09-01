В Уфе пойман вандал, который испортил макет автомобиля ДПС

Уличным художником оказался 22-летний житель Уфимского района, у него изъяли баллончик с краской.

В столице Башкирии нашли вандала, который изрисовал макет автомобиля ДПС на Монументе дружбы. Злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

Известно, что инцидент произошел 29 августа в 4 часа утра. Двое молодых людей проезжали мимо макета на ВАЗ-2114, остановились, один вышел из машины и изрисовал макет из баллончика.

Данная автомашина была задержана, уличным художником оказался 22-летний житель Уфимского района, у него изъяли баллончик с краской. Молодой человек пояснил, что в момент рисования он находился в состоянии опьянения и путем нанесения граффити он запечатлел свой псевдоним. Также он отметил, что раскаивается в содеянном.

Мировой судья назначил ему штраф в размере 1000 рублей за мелкое хулиганство. Также сейчас проводится проверка, в ходе которой будет установлена сумма нанесенного ущерба.