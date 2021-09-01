Чиновники из Башкирии хотели расселить опасный для жизни дом вековой давности только через пять лет

Тот самый аварийный дом // фото: прокуратура Башкирии

Чиновники башкирского города Благовещенска хотели расселить опасный для жизни граждан аварийный дом вековой давности через пять лет. После вмешательства прокуратуры этот срок сократился в десять раз.

– В сентябре 2020 года постановлением главы [города] одноэтажный жилой дом 1917 года постройки признан аварийным, – передали в надзорном ведомстве. – Несмотря на то, что проживание в нем граждан угрожало их жизни и здоровью, чиновники определили срок его расселения в период с 2026 по 2028 годы.

Жильцы аварийного дома, узнав о таком продолжительном сроке ожидания, обратились в прокуратуру. Через суд ведомство признало решение чиновников незаконным и сократило срок расселения до шести месяцев.