Башкирия планирует привить против сезонного гриппа 2,4 млн человек

Между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти 2-4 недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирия, согласно национальному календарю прививок на 2021-2022 годы, должна вакцинировать от сезонного гриппа 60% населения – 2,4 млн человек. В это число входят 493 тысячи детей, 1,9 млн взрослых и не менее семи тысяч беременных женщин. Об этом на профильном брифинге 31 августа рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– На сегодняшний день в республику поставлено и распределено в пункты вакцинации 134 190 доз вакцины против гриппа для иммунизации взрослых в возрасте 18-60 лет. Сегодня ожидается поставка еще 1 058 230 доз вакцины для иммунизации взрослых, – сообщил чиновник.

Забелин также пояснил, как сочетаются прививки от коронавируса и гриппа. По словам министра, между этими вакцинами должно пройти 2-4 недели. Эксперты рекомендуют воздержаться от инъекций в одно и то же время. Сначала они советуют привиться от COVID-19. Чиновник добавил, что пренебрегать иммунизацией от инфекций не стоит: «микс коронавируса и гриппа в разы может усилить неблагоприятное течение заболевания».