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Здоровье30 августа 2021 18:30

Коронавирусом в Башкирии стали чаще болеть подростки старше 15 лет

Ежедневно в республике регистрируется по 300 зараженных
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии снизилась заболеваемость у детей до 14 лет, но поднялась у подростков постарше

В Башкирии снизилась заболеваемость у детей до 14 лет, но поднялась у подростков постарше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии увеличилась заболеваемость коронавирусом у подростков старше 15 лет. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– У нас наблюдается снижение заболеваемости детей в возрасте от 7 до 14 лет, но выросла заболеваемость среди подростков старше 15 лет. В основном, показатели [по коронавирусу] удовлетворительные. Все коэффициенты […] мы выдерживаем. На сегодняшний день у нас есть возможность проведения массовых мероприятий до 1 тысячи человек, – оценила ситуацию с COVID-19 в регионе Казак.

По состоянию на 30 августа в Башкирии зарегистрировано более 56,7 тысячи случаев коронавируса (за сутки инфекцию выявили еще у 304 жителей – это рекорд по приросту заболевших). Переболели COVID-19 более 51,7 тысячи жителей (+54 за сутки) и скончался 1 101 пациент (+14).