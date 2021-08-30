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Здоровье30 августа 2021 16:00

Хабиров поручил «включить пропагандистскую машину» по вакцинации от COVID-19

Руководитель региона признал, что прививочная кампания замедлилась
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Власти Башкирии усилят пропаганду вакцинации от COVID-19

Власти Башкирии усилят пропаганду вакцинации от COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить пропагандистскую работу по вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во время оперативного совещания в местном правительстве 30 августа.

– Надо немножко подтянуть все, связанное с вакцинацией. У нас неплохо идет вакцинацию. Мы ощутимо понимаем, что после миллиона каждые 10 тысяч нам даются немного сложнее. Надо более активно включить пропагандистскую машину, – отметил руководитель региона.

По состоянию на 30 августа первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1,15 млн жителей Башкирии, вторым – почти 985 тысяч.