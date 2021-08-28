Больше в 50 раз! Опубликована пугающая статистика смертей от коронавируса в Башкирии

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус стал официальной причиной смерти 362 жителей Башкирии в июле 2021 года, еще у 53 умерших его подозревали, но не смогли выявить.

Пугающей статистикой за июль 2021 года поделились в федеральном Росстате. Согласно официальным данным, только за один месяца лета в Башкирии официально выявили 415 смертей, уже точно связанных с ковидом. У 362 умерших был выявлен коронавирус, а у 53 врачи подозревали опасный вирус, не смогли его идентифицировать.

Таким образом, в сравнении с июлем прошлым годом, число смертельных случаев ковида в Башкирии увеличилось более чем в 50 раз. По этой пугающей статистике Башкирия заняла первое место среди всех регионов ПФО.

Также подсчитано, что коронавирус стал «прочим важным состоянием» в случаях смерти 101 человека в июле 2021 в Башкирии. По сравнению с прошлым годом, это число увеличилось в 100 раз.