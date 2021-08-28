В Башкирии зафиксировали рост промышленного производства. Какие сферы развиваются лучше всего

В Башкирии наблюдается рост промышленного производства по сравнению с 2020 годом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башстате рассказали, что индекс промышленного производства в июле 2021 года в республике вырос на 12,2% по сравнению с этим месяцем в 2020 году.

По данным статистов, лучше всего обстоят дела в секторах водоснабжения, ликвидации загрязнений, сбора и утилизации отходов. За семь месяцев 2021 года здесь индекс промышленного производства вырос на 31,2%. Количество произведенной продукции в обрабатывающих и энергетических секторах увеличилось на 7,2%.

Не все стабильно оказалось в сырьевом секторе. По сравнению с январем-июлем прошлого года здесь сохраняется отрицательная динамика – падение в среднем составляет 21%.

Если говорить про обрабатывающий сектор, то здесь произошел резкий рост производства бумаги и бумажных изделий – 220%. Также в Башкирии начали производить больше лекарств (71,1%), мебели (58,7%) и готовых металлических изделий (40%).

В тоже время в Башкирии наблюдается уменьшение количества произведенных оптических изделий и компьютеров (32,2%) и электрического оборудования (25,7%).

Промышленное производство - полный процесс обработки и преобразования сырья в готовую продукцию.