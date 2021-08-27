Суд вынес приговор уфимцу, обещавшему студенту помочь «откосить» от армии за 250 тысяч рублей

Студент не смог получить заветный военный билет Фото: Мария ЛЕНЦ

Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор 28-летнего горожанину, который обещал помочь студенту уклониться от службы в армии за 250 тысяч рублей. Мужчина проходил обвиняемым по статье о посредничестве во взяточничестве.

– В ноябре 2020 года студент УГНТУ через социальную сеть обратился к жителю Уфы, который предлагал услуги по юридической защите прав призывников, – озвучила материалы дела прокуратура. – Обвиняемый пообещал молодому человеку за 250 тыс. рублей обеспечить получение военного билета без прохождения службы в армии.

Фигурант уголовного дела был задержан в момент получения денег от призывника. Обвиняемый во время следствия и суда признал вину в преступлении. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.