Следком по Башкирии займется расследованием ДТП, где чиновник сбил 10-летнюю девочку

Фото: ГИБДД по Башкирии

Почти две недели назад, 14 августа 2021 года, в башкирском селе Мишкино местный житель за рулем легковушки сбил 10-летнюю девочку. Из сухой сводки ГИБДД по Башкирии было известно, что авария произошла днем, около 11:20 часов на пересечении улиц Красноармейская и Яныша Ялкайна водитель «Toyota Corolla» «допустил наезд на девочку, переходившую дорогу». Ребенка тут же увезли в больницу, школьница получили телесные повреждения.

Спустя некоторое время в региональных СМИ стала появляться информация о личности водителя иномарки. Как оказалось, за рулем «Toyota» мог находится заместитель главы Мишкинского района Башкирии Динар Муртазин. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает «Башинформ». Официального подтверждения ни от ГИБДД по Башкирии, ни от Следкома не поступало.

Сейчас следователи СКР по Башкирии обратились к районному прокурору с просьбой о передаче дела по факту ДТП.