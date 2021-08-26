В Уфе экс-начальник районного отдела полиции сломал челюсть подчиненному и отделался условным сроком

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Накануне суд в Уфе признал виновным в превышении должностных полномочий, совершенных с помощью насилия, бывшего начальника районного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, суд приговорил экс-сотрудника МВД к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и на этот же срок запретил занимать должности на госслужбе.

По версии следствия, которая затем подтвердилась в суде, 11 марта 2021 года во время совещания в кабинете начальника райотдела произошел конфликт. В ходе ссоры теперь уже бывший начальник ударил по лицу одного из оперуполномоченных и сломал ему челюсть. Медэкспертиза оценила эту травму как вред здоровью средней тяжести.

В суде бывший высокопоставленный офицер вину признал. После служебной проверки из правоохранительных органов его уволили, а потерпевшего привлекли к дисциплинарной ответственности. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии.