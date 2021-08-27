Чиновники нарушили закон в попытке оштрафовать уфимского предпринимателя

Чиновники оштрафовали предпринимателя и сами нарушили закон

Чиновники из административной комиссии Калининского района Уфы хотели за нарушение оштрафовать бизнесмена и в итоге сами действовали не совсем в рамках закона. О курьезной ситуации рассказал Уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин.

– Ко мне за помощью обратился Роберт А. из Уфы. Он арендует помещение в одном из уфимских магазинов. Выставил у тротуара информационный штендер. Несколько лет он там стоял, никому не мешал. В июне этого года пришли из административной комиссии и оштрафовали предпринимателя за него, – обрисовал завязку истории бизнес-омбудсмен.

Как рассказал ему предприниматель, чиновников «не устроил» текст на штендере. Сам Асадуллин считает, что «ничего неприличного» на нем нет – «просто информация и контакты». Попытки Роберта выяснить, есть ли какие-то правила написания текстов на таких конструкциях, оказались безрезультатными.

Тогда предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену, а тот подключил к делу прокуратуру. Надзорное ведомство выяснило, что представитель административной комиссии сам нарушил несколько требований административного кодекса: не ознакомил предпринимателя с протоколом, не известил о дате его рассмотрения, а также не указал в постановлении о правонарушении конкретные нормы закона, которыми пренебрег бизнесмен.

В конечном счете прокуратура направила протест с требованием отменить постановление и прекратить производство.