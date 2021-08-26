В Уфе заметили 4-летнего ребенка, который гулял по карнизу балкона на 9-м этаже

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе 4-летний ребенок гулял по карнизу балкона на девятом этаже. Инцидент произошел сегодня утром, 26 августа, сообщило Управление гражданской защиты.

Спасателей вызвал очевидец, заметивший мальчика на высоте десятков метров. На место сразу же были направлены сотрудники экстренных служб.

– Малыш находился за пределами лоджии, на карнизе, по которому прогуливался туда-сюда. Пока часть спасателей поднималась на крышу, чтобы оттуда спуститься к ребенку и уберечь его от падения, один из сотрудников остался внизу и разговаривал с малышом, – рассказали в УГЗ по Уфе.

История имела счастливый конец. Мальчик сам вернулся в квартиру и даже прикрыла за собой окно, через которое залез на карниз. Спасатели выяснили, что ребенок был дома вместе с бабушкой и двумя братьями, самому старшему из которых всего 10 лет. Ребенок воспользовался моментом, когда бабушка увлеклась готовкой на кухне, а старший брат присматривал за младшим

УГЗ поблагодарило уфимца, который сообщил спасателям о ребенка, а также еще двоих мужчин, стоявших внизу и готовых поймать мальчика растянутым одеялом.