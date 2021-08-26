В Башкирии новый антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

От коронавируса в Башкирии с начала пандемии скончались 1043 жителя

В Башкирии установлен очередной антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом – за день инфекцию выявили у 303 человек. Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 55 540 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от коронавируса в Башкирии остается стабильно высоким. За последние 24 часа скончались еще 14 человек (максимальный показатель умерших за сутки – 15). Всего жертвами инфекции в республике стали 1 043 жителя. Переболели COVID-19 51 475 человек, 450 из них выписались по выздоровлению за последние сутки.

Первым компонентом вакцины привились 1,126 млн человек, вторым – 950,4 тысячи.