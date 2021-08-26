Следовавший в Самару пассажирский самолет вынужденно сел в Уфе

Самолет приземлился на запасном аэродроме в Уфе в 18:40 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 25 августа, на запасном аэродроме в Уфе вынужденно приземлился самолет. Он следовал рейсом Екатеринбург-Самара. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Воздушное судно ATR-72 авиакомпании UTair село в башкирской столице около 18:40 по местному времени. Причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность на борту.

– Посадка произведена благополучно в штатном режиме. Пострадавших нет. На борту находилось 60 пассажиров, – рассказали в надзорном ведомстве. – Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Все 60 пассажиров продолжили путь в Самару на запасном судне. Вылет состоялся в тот же день, в 21:53 по местному времени, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.