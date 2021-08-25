Власти Башкирии создали региональный штаб Национальной социальной инициативы

Распоряжение о создании НСИ подписал премьер-министр республики Андрей Назаров

В Башкирии создана новая государственная структура – региональный штаб Национальной социальной инициативы (НСИ). Распоряжение о формировании органа 23 августа подписал премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.

Руководить НСИ будет министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. В состав организации войдут еще несколько топовых чиновников. Среди них министр труда и соцзащиты Ленара Иванова (она будет заместителем Забелина), министр финансов Лира Игтисамова, мэры Уфы и Нефтекамска Сергей Греков и Ратмир Мавлиев.

В распоряжении Назарова нет никаких деталей о том, чем именно будет заниматься новая структура. А вот на сайте министерства здравоохранения Башкирии с 12 июля «лежит» доклад об НСИ за авторством замминистра Ирины Кононовй. В презентации написано, что главные цели внедрения Национальной социальной инициативы – это:

– повышение удовлетворенности пользователей оказываемыми социальными услугами;

– создание возможностей и условий качества жизни человека;

– удовлетворение человека потребности жить полной жизнью вне зависимости от жизненной ситуации и особенностей здоровья;

– вовлечение заинтересованных граждан и сообщества в проектирования необходимых изменений в социальной сфере.

Целевыми показателями работы НСИ станут «достижение среднего по стране значения в рейтинге качества жизни к 2022 году» и «вхождение в том-20 регионов по уровню удовлетворенности жителей по направлениям НСИ к 2024 году».