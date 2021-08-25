Житель Башкирии избил любовницу, потому что она нигде не работает

Сожительница стала оскорблять мужчину, упрекавшего ее в том, что она нигде не работает

Житель Салаватского района Башкирии избил свою сожительницу, потому что она нигде не работает. Об этом сообщило издание «Юрюзань».

Инцидент произошел в селе Саргамыш. 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с любовницей. Он упрекал ее в том, что она не зарабатывает деньги, а женщина в ответ стала его оскорблять. Тут мужчина вышел из себя и избил возлюбленную кулаками.

Сейчас местные полицейские проводят проверку по факту умышленного причинения вреда здоровью.