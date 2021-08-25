Родителям разрешили присутствовать на школьных линейках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздничные школьные линейки 1 сентября в Уфе пройдут на открытом воздухе и в присутствии родителей учащихся. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила городская администрация.

– Линейки пройдут отдельно для каждой параллели или класса на открытом воздухе. Родители смогут присутствовать на них при условии соблюдения масочного режима, – пояснили в мэрии.

Власти башкирской столицы рассказали, что ежедневно перед началом занятий в школах учителям и детям будут измерять температуру. Работа антиковидных инспекторов продолжится, организация уроков в одном кабинете сохранится.