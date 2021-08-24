«Правду любят не все!»: уфимцы всем скопом пытаются спасти популярное телешоу

Фото: скриншот видео фрагмента телепередачи

На прошлой неделе стало известно о закрытии популярной телепередачи «Уфимское времечко», выходившей в эфир более 17 лет на республиканском телеканале БСТ. О том, что телешоу больше не будет выходить на телевидении, написали сами авторы в своих социальных сетях в минувшую пятницу, 20 августа.

Недавно в официальной группе телепередачи появилось объявление о сборе денег на «существование «Уфимского времечка» в сети». Авторы надеются продолжить выходить в эфир, но уже не на телевидении, а в социальных сетях и на ютуб-канале. Чтобы это стало возможным необходимы деньги, которых у них попросту нет.

Необходимой на «существование» передачи суммой редакция «Времечка» назвала 100 тысяч рублей. Известно, что на данный момент им удалось собрать всего 70 рублей. К слову, некоторые любители этого телешоу выразили надежду, что «Уфимское времечко» еще будет выходить на ТВ. Может, на другом канале.

- Самая лучшая программа была на БСТ, самая любимая, популярная... Очень жаль... Но мы же это как - то уже проходили, вас закрывали, потом опять открывали. Очень надеемся на воскрешение «Уфимского Времечка», если не на БСТ, то на другом канале, - написал в комментариях под прощальным постом в социальных сетях один из телезрителей.

- Правду любят не все, поэтому вас и закрыли, - добавляет другой зритель передачи.