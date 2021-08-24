В Башкирии медики скрутили пациента, который пытался сбежать из ковид-госпиталя через окно

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В башкирском Нефтекамске пациент пытался сбежать из ковид-госпиталя, развернутого на базе городской больницы. Мужчину, который хотел покинуть медучреждение через второй этаж, поймали и скрутили медики. Видео инцидента заснял и опубликовал в соцсетях случайный очевидец.

На кадрах записи видно, что больной спустился по карнизу и спрыгнул на припаркованный у здания прицеп. В этот самый момент его остановили врачи в противочумных костюмах. Они спустили мужчину с прицепа и поместили его в машину скорой помощи.

– В соответствии с нормативными документами пациент имеет право в заявительном порядке уйти на самоизоляцию и долечиваться на дома, если не является источником распространения особо опасной инфекции. Однако пациент решил уйти домой самовольно и покинуть отделение решил через окно второго этажа. Среагировали оперативно. Пациент не пострадал, – прокомментировала случай официальный представитель Нефтекамской городской больницы Наталья Валиева.

В беседе с «КП-Уфа» пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина рассказала, что у пытавшегося сбежать пациента «психотическое расстройство неуточненного генеза». По ее словам, персонал больницы вернул мужчину обратно в ковид-госпиталь, где он продолжит лечение.