Дома из 8 городов Башкирии не готовы к отопительному сезону

Из-за неустраненных неполадок сумма оплаты за отопление может увеличиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жилые дома 8 городов Башкирии не готовы к отопительному сезону. Такое заявление сделала компания «БашРТС».

Компания проверила готовность домов к осенне-зимнему периоду в Уфе, Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агиделе. На сегодняшний день «БашРТС» не допустила к отопительному сезону ни одну жилищная организация из-за наличия замечаний по состоянию тепловых узлов. Срок всех устранения замечаний – не позднее 15 сентября.

По словам директора компании Тимофея Дубровского, несвоевременное устранение замечаний может привести к некорректной работе теплового узла и в конечном итоге отразиться на величине суммы оплаты за отопление.