В трех районах Уфы на сутки отключат горячую и холодную воду

Для жителей города будет организован подвоз воды Фото: Мария ЛЕНЦ

В жилых домах и организациях трех районов Уфы на сутки – с 15:00 27 августа по 14:00 27 августа – отключат горячую и холодную воду. Это связано с ремонтными работами, сообщил «Уфаводоканал».

– У ряда абонентов в Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах будет временно понижено давление в системе холодного и горячего водоснабжения, у части абонентов будет произведено временное отключение холодного и горячего водоснабжения, – пояснили в организации.

Список жилых домов и учреждений, где будет перекрыто или ослаблено водоснабжение, опубликован на сайте «Уфаводоканала». В период отключения для жителей будет организован подвоз воды.