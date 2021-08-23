Чиновнику из Башкирии назначили 300 часов обязательных работ за пьяную езду без прав

Чиновник пытался опротестовать решение в Верховном суде, но тщетно

Начальнику юридического отдела администрации Янаульского района Башкирии назначили 300 часов обязательных работ за пьяную езду без прав. Приговор утвердил Верховный суд республики. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– Обвиняемый был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, – рассказали в надзорном ведомстве.

Балтачевский межрайонный суд назначил чиновнику 300 часов обязательных работ и на два года лишил его права заниматься деятельностью, которая связана с управлением автомобилем. Мужчина не согласился с таким решением и попытался опротестовать его в вышестоящей инстанции. Верховный суд счел апелляционную жалобу несостоятельной и оставил приговор без изменений.