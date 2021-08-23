Уфа в четвертый день подряд установила температурный рекорд

22 августа температура воздуха в Уфе превысила 38 градусов - так жарко в этот день не было еще никогда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирская столица Уфа 22 августа установила новый температурный рекорд – это происходит уже четвертый день подряд. Об очередном перекрытии абсолютного максимума жары рассказали синоптики Башгидромета.

– На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +38,3°. В 2016 году в этот день максимальная температура воздуха повышалась до +33,6°, – передали специалисты.

В метеорологическом ведомстве добавили , в целом по республике температура воздуха днем 22 августа колебалась между +32,3° до +38,8°.

Напомним, аномальная жара в Башкирии стоит с прошлой недели. В Уфе рекордные показатели температуры воздуха фиксировались 16 (+34,2°), 19 (+36,2°), 20 (+36,7°), 21 (+38,4°) августа.