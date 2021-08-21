Радий Хабиров ответил на критику за проведение в Башкирии международных соревнований

Фото: пресс-служба главы Башкирии

По завершении юниорского чемпионата мира по борьбе, который прошел в Уфе, глава Башкирии Радий Хабиров ответил на критику в своих социальных сетях. Предметом бурных обсуждений как со стороны жителей региона, так и его коллег время от времени становится проведение очередных соревнований или международных форумов в Башкирии.

- Мне часто говорят: «Зачем ты это делаешь? Проводишь всякие чемпионаты, тратишь на это деньги, время, энергию...». А я считаю, что после таких соревнований, как чемпионат мира или России, сотни мальчишек и девчонок, посмотрев на сильнейших спортсменов, пойдут в спортивные залы и начнут заниматься спортом, - написал в своих соцсетях Хабиров.

Глава региона также подчеркнул, что всегда мечтал, чтобы башкирские спортсмены приносили России золотые медали. Хабиров неоднократно заявлял, что борьба – это его любимый вид спорта.

- И сегодня я счастлив! Наши борцы Адлан Амриев и Саид-Хусейн Бакаев принесли России и Башкортостану золотые медали Чемпионата мира! И скажу откровенно, у меня есть мечта - очень хочу, чтобы наши, башкирские борцы завоевали олимпийское золото, - поделился своей мечтой глава Башкирии.