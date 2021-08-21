«Это все равно что «Поле Чудес» закрыть»: уфимцы возмущены исчезновением популярной передачи

На фото: кадры одного из последних выпусков передачи «Уфимское времечко» на БСТ

В минувшую пятницу, 20 августа, редакция программы «Уфимское времечко», выходящей на телеканале БСТ, обратилась к телезрителям с сообщением о закрытии.

- С прискорбием сообщаем! Программа «Уфимское Времечко» закрывается! Больше в эфире республиканских телеканалов вы нас не увидите. Такое решение принято не нами. Нам жаль! – написали авторы передачи в социальных сетях.

Редакция передачи все еще надеется, что «Уфимское времечко» не исчезнет насовсем. Авторы планируют переформатировать программу для интернет-площадок. Они также просят своих постоянных зрителей продолжать присылать новости в их группу в социальных сетях.

Передача «Уфимское времечко» выходила в эфир на телеканале БСТ с 2004 года. Многие поклонники передачи выразили сожаление об уходе их любимого проекта с республиканского телевидения.

- Почему? Это, все равно что «Поле Чудес» закрыть, - с недоумением пишет в комментариях к посту о закрытии поклонница «Уфимского времечка».